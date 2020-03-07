2020-03-07T17:27:44+03:00
Общество

“Нашим любимым, неповторимым”: автоинспекторы Татарстана в преддверии 8 Марта посветили женщинам песню

Они признались, что в мире нет ничего прекраснее, милее и краше дам [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В преддверии Международного женского Дня сотрудники Госавтоинспекции Татарстана и ГБУ “Безопасность дорожного движения” спели песню, посвященную дамам. Свой подарок они засняли на видео.

Песня начинается со слов: “вы наше счастье, наша любовь и наша радость”. После мужчины признаются, что в мире нет ничего прекраснее, милее и краше женщин и обещают носить их всю жизнь на руках и боготворить.

- Восьмое марта, восьмое марта розы с утра нарасхват. Мы обожаем и очень любим красивых наших девчат, - поют автоинспекторы в припеве. - Восьмого марта, восьмого марта ваш поздравить спешим. Нашим любимым, неповторимым песню свою посвятим.

Мужчина также поблагодарили своих женщин за тепло и уют, которые те создают дома.

Поздравление Госавтоинспекции Татарстана в преддверии 8 Марта.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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“Нашим любимым, неповторимым”: автоинспекторы Татарстана в преддверии 8 Марта посветили женщинам песню
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