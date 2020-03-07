“Нашим любимым, неповторимым”: автоинспекторы Татарстана в преддверии 8 Марта посветили женщинам песню
В преддверии Международного женского Дня сотрудники Госавтоинспекции Татарстана и ГБУ “Безопасность дорожного движения” спели песню, посвященную дамам. Свой подарок они засняли на видео.
Песня начинается со слов: “вы наше счастье, наша любовь и наша радость”. После мужчины признаются, что в мире нет ничего прекраснее, милее и краше женщин и обещают носить их всю жизнь на руках и боготворить.
- Восьмое марта, восьмое марта розы с утра нарасхват. Мы обожаем и очень любим красивых наших девчат, - поют автоинспекторы в припеве. - Восьмого марта, восьмого марта ваш поздравить спешим. Нашим любимым, неповторимым песню свою посвятим.
Мужчина также поблагодарили своих женщин за тепло и уют, которые те создают дома.
Поздравление Госавтоинспекции Татарстана в преддверии 8 Марта.! другой источник
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