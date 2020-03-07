“Нашим любимым, неповторимым”: автоинспекторы Татарстана в преддверии 8 Марта посветили женщинам песню

7 Март 2020 2020-03-07T17:27:44+03:00

Они признались, что в мире нет ничего прекраснее, милее и краше дам [видео]

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В преддверии Международного женского Дня сотрудники Госавтоинспекции Татарстана и ГБУ “Безопасность дорожного движения” спели песню, посвященную дамам. Свой подарок они засняли на видео.

Песня начинается со слов: “вы наше счастье, наша любовь и наша радость”. После мужчины признаются, что в мире нет ничего прекраснее, милее и краше женщин и обещают носить их всю жизнь на руках и боготворить.

- Восьмое марта, восьмое марта розы с утра нарасхват. Мы обожаем и очень любим красивых наших девчат, - поют автоинспекторы в припеве. - Восьмого марта, восьмого марта ваш поздравить спешим. Нашим любимым, неповторимым песню свою посвятим.

Мужчина также поблагодарили своих женщин за тепло и уют, которые те создают дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/765130" frameborder="0"></iframe> Поздравление Госавтоинспекции Татарстана в преддверии 8 Марта.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU