В Ульяновске больше месяца ищут пропавшего мужчину со шрамом на левой кисти
34-летний Александр Китаев перестал выходить на связь 5 февраля. Родные забили тревогу и обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Близкие отметили, что мужчина может быть либо в Ульяновске, либо в Самаре.
Известно, что Александр ростом около 185 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На левой кисти у него шрам. На момент пропажи на мужчине была синяя куртка, голубая спортивная кофта, черные джинсы, черные ботинки и черная шапка.
Всех, кто видел Александра Китаева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU