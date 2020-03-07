В Ульяновске больше месяца ищут пропавшего мужчину со шрамом на левой кисти

7 Март 2020 2020-03-07T14:51:43+03:00

Александр Китаев перестал выходить на связь с родными еще 5 февраля

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34-летний Александр Китаев перестал выходить на связь 5 февраля. Родные забили тревогу и обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Близкие отметили, что мужчина может быть либо в Ульяновске, либо в Самаре.

Известно, что Александр ростом около 185 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На левой кисти у него шрам. На момент пропажи на мужчине была синяя куртка, голубая спортивная кофта, черные джинсы, черные ботинки и черная шапка.

Всех, кто видел Александра Китаева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU