2020-03-07T11:35:15+03:00
Общество

“Каждый день работают 57 строителей и 16 единиц техники”: Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, как идет процесс благоустройства набережной озера Кабан

Сейчас на территории устанавливаются металлоконструкции, фито-очистные сооружения, железобетонные конструкции, ограждения [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @nataliafishmanbekmambetovaФото: @nataliafishmanbekmambetova
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Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, как идут дела по благоустройству второй очереди набережной озера Кабан в Казани. На своей соцстранице она не только опубликовала фото, но и пояснила, на какой стадии ведутся работы.

- Каждый день 57 строителей и 16 единиц техники работают над благоустройством второй очереди набережной озера Кабан. Прямо сейчас вдоль набережной ведутся строительно-монтажные и земляные работы, устанавливаются металлоконструкции, устраиваются фито-очистные сооружения, железобетонные конструкции, ограждения, укладывается гранитное покрытие по улице Марджани. Одновременно происходит санитарная обрезка зеленых насаждений. Сваи под пешеходную дорожку вдоль озера уже забиты! - написала Фишман-Бекмабетова.

Фото: @daniil.shvedov

Фото: @daniil.shvedov

После она добавила, что совсем скоро жители города смогут на набережной “провести теплый вечер в кафе с видом на озеро, покататься на водных лыжах и помечтать лежа на лужайке”.

Напомним, на благоустройство набережной у озера Кабан ранее было выделено 600 миллионов рублей. Работы должны быть завершены весной текущего года.

Фото: @daniil.shvedov

Фото: @daniil.shvedov

ИСТОЧНИК KP.RU

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