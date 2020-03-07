К 2030 году объем валового регионального продукта в Татарстане должен составить не менее 5 триллионов рублей
К 2030 году объем валового регионального продукта в Татарстане должен составить не менее 5 триллионов рублей. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов 6 марта на коллегии Минпромторга региона.
Вместе с тем, глава Татарстана поставил задачу увеличить к 2030 году и собственный доход республики до 600 миллиардов рублей в год. В 2019 году эта цифра составила в два раза меньше - 300 миллиардов рублей.
- Качество жизни будет улучшаться, когда будет хорошая работа у граждан, хорошие доходы. Когда мы будем реализовывать проекты, связанные с экологией, с созданием новых рабочих мест, с созданием социальной и культурной инфраструктуры. о и вопросы образования, здравоохранения – как бы ни было, без экономической составляющей эти вопросы не решить, - заметил Минниханов.
Отметим, что в прошлом году объем промышленного производства в регионе достиг отметки в 2,8 триллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU