2020-03-07T15:50:37+03:00
Экономика

К 2030 году объем валового регионального продукта в Татарстане должен составить не менее 5 триллионов рублей

Такую задачу поставил президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем, Рустам Минниханов поставил задачу увеличить к 2030 году и собственный доход республики до 600 миллиардов рублей в год.Вместе с тем, Рустам Минниханов поставил задачу увеличить к 2030 году и собственный доход республики до 600 миллиардов рублей в год.Фото: Валерий РОМАНОВ
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К 2030 году объем валового регионального продукта в Татарстане должен составить не менее 5 триллионов рублей. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов 6 марта на коллегии Минпромторга региона.

Вместе с тем, глава Татарстана поставил задачу увеличить к 2030 году и собственный доход республики до 600 миллиардов рублей в год. В 2019 году эта цифра составила в два раза меньше - 300 миллиардов рублей.

- Качество жизни будет улучшаться, когда будет хорошая работа у граждан, хорошие доходы. Когда мы будем реализовывать проекты, связанные с экологией, с созданием новых рабочих мест, с созданием социальной и культурной инфраструктуры. о и вопросы образования, здравоохранения – как бы ни было, без экономической составляющей эти вопросы не решить, - заметил Минниханов.

Отметим, что в прошлом году объем промышленного производства в регионе достиг отметки в 2,8 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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