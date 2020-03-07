2020-03-07T13:57:46+03:00
Общество

В Татарстане предприятие заплатит 70 тысяч рублей за забор воды с реки Зай

Экологи заметили нарушителей именно в тот момент, когда они с помощью мотопомпы откачивали воду в автоцистерну
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов ТатарстанаФото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана
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Стало известно, что татарстанское предприятие, которое занимается бурением, незаконно откачивало воду из реки Зай в Бугульминском районе. Нарушение было выявлено сотрудниками Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики во время рейда.

Предприятие осуществляло забор воды в автоцистерну с помощью мотопомпы. Именно в этот момент нарушителей заметили экологи. Теперь им грозит штраф в размере 70 тысяч рублей.

- В отношении должностного лица был составлен протокол “Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий”. На сегодняшний день правонарушение устранено, - отмечают в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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