В Татарстане предприятие заплатит 70 тысяч рублей за забор воды с реки Зай
Стало известно, что татарстанское предприятие, которое занимается бурением, незаконно откачивало воду из реки Зай в Бугульминском районе. Нарушение было выявлено сотрудниками Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики во время рейда.
Предприятие осуществляло забор воды в автоцистерну с помощью мотопомпы. Именно в этот момент нарушителей заметили экологи. Теперь им грозит штраф в размере 70 тысяч рублей.
- В отношении должностного лица был составлен протокол “Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий”. На сегодняшний день правонарушение устранено, - отмечают в пресс-службе ведомства.
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU