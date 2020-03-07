В Ульяновской области пропала 80-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве

7 Март 2020 2020-03-07T10:26:44+03:00

В последний раз Раида Белова выходила на связь с близкими 5 марта

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В Ульяновской области начались поиски 80-летней Раиды Беловой из села Садовой Новоспасского района. Женщина перестала выходить на связь 5 марта. Близкие обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательных отрядов. Они отметили, что пенсионерка не ориентируется в пространстве.

Известно, что Раида Белова ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, голубые глаза и седые волосы. На момент пропажи на ней было темно-серое пальто и белым воротником, серая шаль и черные сапоги.

Ночью с 6 на 7 число волонтеры и просто неравнодушные местные жители организовали штаб и начали искать пенсионерку самостоятельно. Если вы что-то знаете о местонахождении Раиды Беловой, сообщите об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU