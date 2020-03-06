2020-03-06T19:34:55+03:00
Общество

Жителя Чувашии вернули к жизни после 7 минут клинической смерти

Фельдшер Владимир Спиридонов использовал практически весь арсенал реанимационных действий
Лика ИСАЕВА
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Фельдшер Владимир СпиридоновФельдшер Владимир СпиридоновФото: Из материалов пресс-службы
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В Вурнарах медикам поступило сообщение от коллег одного из местных жителей. Мужчина предпенсионного возраста пожаловался на работе, что ему стало плохо. По симптомам, которые описали очевидцы, пациент испытывал жгучие боли в груди. Это свидетельствовало о возможном инфаркте.

Медики "скорой" были на месте уже через 5 минут. Во время оказания помощи мужчина потерял сознание, у него остановилось дыхание.

- ЭКГ показало фибрилляцию желудочков, - сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. - Фельдшер Владимир Спиридонов немедленно приступил к реанимации, провел непрямой массаж сердца, искусственную вентиляция легких, сделал внутривенные инъекции и дефибрилляцию.

Вернуть к жизни мужчину удалось спустя 7 минут - ритм его сердца восстановился. Бригада "скорой" увезла пациента в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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