Жителя Чувашии вернули к жизни после 7 минут клинической смерти
В Вурнарах медикам поступило сообщение от коллег одного из местных жителей. Мужчина предпенсионного возраста пожаловался на работе, что ему стало плохо. По симптомам, которые описали очевидцы, пациент испытывал жгучие боли в груди. Это свидетельствовало о возможном инфаркте.
Медики "скорой" были на месте уже через 5 минут. Во время оказания помощи мужчина потерял сознание, у него остановилось дыхание.
- ЭКГ показало фибрилляцию желудочков, - сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. - Фельдшер Владимир Спиридонов немедленно приступил к реанимации, провел непрямой массаж сердца, искусственную вентиляция легких, сделал внутривенные инъекции и дефибрилляцию.
Вернуть к жизни мужчину удалось спустя 7 минут - ритм его сердца восстановился. Бригада "скорой" увезла пациента в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU