В Татарстане за кражу нефти двух приятелей приговорили к колонии

6 Март 2020 2020-03-06T17:09:41+03:00

Пока их не задержали, мужчины успели скачать более 17,5 тонн сырой нефти. Фото: Николай ХИЖНЯК

Чтобы откачать «черное золото», они нелегально подключились к трубопроводу

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В Ютазинском районе Татарстана суд признал виновными в крупной краже 26-летнего жителя Башкирии и 36-летнего жителя Набережных Челнов.

Было доказано, что 19 февраля прошлого года около поселка Екатериновка осужденные нелегально подключились к действующему трубопроводу и скачали из него более 17,5 тонн сырой нефти. К слову, за этим процессом мужчин и задержали полицейские.

- В итоге суд приговорил жителя Башкирии к 2,5 годам колонии общего режима, а его подельника к 3 годам колонии так же общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU