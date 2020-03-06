Президент Татарстана Рустам Минниханов попробовал еду из столовой казанской школы
В пятницу, 6 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский лицей №186. А именно его столовую, где и попробовал, чем сейчас кормят школьников. Как сообщает пресс-служба главы республики, качество еды ему понравилось.
После дегустации Минниханов поручил собрать информацию о состоянии оборудования в школьных столовых. Кроме того, он поставил задачу организовать бесплатное питание для учащихся начальных классов.
- Я дал месяц, чтобы проинвестировать. В принципе, я не думаю, что есть какие-то серьезные проблемы. Понятно, где-то у нас мест в столовых не хватает, где-то технологическое оборудование плохое. В течение месяца мы получим о состоянии дел полную информацию. Наша задача – с 1 сентября этот проект запустить, - отметил президент Татарстана.
Он также заметил, что качество продуктов, из которых составлено школьное питание, должно быть на высшем уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU