Президент Татарстана Рустам Минниханов попробовал еду из столовой казанской школы

6 Март 2020 2020-03-06T15:42:21+03:00

При этом он поручил до 1 сентября текущего года организовать бесплатное питание для учащихся начальных классов

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В пятницу, 6 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский лицей №186. А именно его столовую, где и попробовал, чем сейчас кормят школьников. Как сообщает пресс-служба главы республики, качество еды ему понравилось.

После дегустации Минниханов поручил собрать информацию о состоянии оборудования в школьных столовых. Кроме того, он поставил задачу организовать бесплатное питание для учащихся начальных классов.

- Я дал месяц, чтобы проинвестировать. В принципе, я не думаю, что есть какие-то серьезные проблемы. Понятно, где-то у нас мест в столовых не хватает, где-то технологическое оборудование плохое. В течение месяца мы получим о состоянии дел полную информацию. Наша задача – с 1 сентября этот проект запустить, - отметил президент Татарстана.

Он также заметил, что качество продуктов, из которых составлено школьное питание, должно быть на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU