Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил устраивать передвижные дискотеки, чтобы люди в селах могли знакомиться

6 Март 2020 2020-03-06T17:41:35+03:00

Другим выходом из сложившейся ситуации, когда молодые люди не могут найти себе пару, глава региона назвал создание электронной базы одиноких людей

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о проблеме молодых парней и девушек в сельской местности, которые не могут найти себе пару. Решить ее глава республики предложил при помощи передвижных дискотек. Об этом он заявил в пятницу, 6 марта, на встрече с журналистами в преддверии Международного женского дня.

Другим выходом из сложившейся ситуации Минниханов назвал создание в Татарстане электронной базы одиноких людей. Так, им было бы проще находить друг друга и общаться.

ИСТОЧНИК KP.RU