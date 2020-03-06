Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил устраивать передвижные дискотеки, чтобы люди в селах могли знакомиться
Другим выходом из сложившейся ситуации, когда молодые люди не могут найти себе пару, глава региона назвал создание электронной базы одиноких людей
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о проблеме молодых парней и девушек в сельской местности, которые не могут найти себе пару. Решить ее глава республики предложил при помощи передвижных дискотек. Об этом он заявил в пятницу, 6 марта, на встрече с журналистами в преддверии Международного женского дня.
Другим выходом из сложившейся ситуации Минниханов назвал создание в Татарстане электронной базы одиноких людей. Так, им было бы проще находить друг друга и общаться.
ИСТОЧНИК KP.RU