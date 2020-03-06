Как после реконструкции будет выглядеть парк у ДК имени Саид-Галеева в Дербышках

6 Март 2020 2020-03-06T19:06:37+03:00

В основу концепции территории легли тема Великой Отечественной войны и эпоха оттепели, с началом которой был возведен Дворец Культуры [фото]

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Стало известно, как после реконструкции будет выглядеть парк у Дворца Культуры имени Саид-Галеева в Дербышках. Проект на своей соцстранице опубликовала творческая группа при мэрии Казани.

Фото: @tgarch_kazan

В основу концепции легли история поселка, событийность парка и эпоха оттепели, с началом которой был возведен Дворец Культуры.

- В проекте появятся утраченная сцена и танцплощадка; усилится спортивная составляющая; появятся качели. Дизайн кафе и других павильонов и МАФов с характерными орнаментами и паттернами – отсылка к деревянной парковой архитектуре того времени, - отмечают авторы проекта.

Фото: @tgarch_kazan

В парке также установят чугунные скамьи, вендиноговые автоматы с газировкой в ретро стиле и информационные стенды о парке. В его природной части появятся зоны тихого отдыха, детская зона и площадки для занятий спортом. Кроме того, в концепции заложено восстановление скульптур в советском стиле.

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

- Одна из основных тем в концепции - тема Великой Отечественной войны. Проектом предусмотрено восстановление первоначального облика Монументу павшим в ВОВ и сохранение символа-надолбы, с добавлением элемента интерактивности, - замечают в творческой группе.

Каждая аллея парка получит свое название: аллея блокадного Ленинграда, аллея Героев, Клубная, Спортивная и Стадионная.

Фото: @tgarch_kazan

ИСТОЧНИК KP.RU