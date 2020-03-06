Из-за аномального тепла в бассейне Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье

6 Март 2020 2020-03-06T14:57:29+03:00

В последний раз такое наблюдалось в 1990 году

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Из-за аномального тепла в бассейне Чебоксарского водохранилища на три недели раньше началось половодье. Об этом сообщает Гидрометцентр Чувашии.

В последний раз в регионе такое наблюдалось 1 марта 1990 года. А в прошлом году половодье и вовсе началось на месяц позже – 4 апреля.

Отметим, что запасы воды в снеге бассейна Чебоксарского водохранилища составляет около 39% от нормы. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU