Из-за аномального тепла в бассейне Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье
Из-за аномального тепла в бассейне Чебоксарского водохранилища на три недели раньше началось половодье. Об этом сообщает Гидрометцентр Чувашии.
В последний раз в регионе такое наблюдалось 1 марта 1990 года. А в прошлом году половодье и вовсе началось на месяц позже – 4 апреля.
Отметим, что запасы воды в снеге бассейна Чебоксарского водохранилища составляет около 39% от нормы. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU