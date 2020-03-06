В Набережных Челнах 12 работников «КАМАЗа» отправили на карантин и теперь будут обеспечивать едой

6 Март 2020 2020-03-06T15:48:17+03:00

На карантине они будут находиться вместе с членами своих семей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Продукты доставлять им будут, чтобы они не выходили из дома в магазин

Изменить размер текста: A A

12 работников «КАМАЗа» вернулись в Набережные Челны из командировок, которые проходили в странах с неблагополучной ситуацией с коронавирусом.

Их практически сразу отправили на 14-дневный карантин. При этом в домах и квартирах они будут находиться в изоляции вместе с членами своих семей. На это время их обеспечат минимальным набором медикаментов, средствами индивидуальной защиты и продуктами питания. Последнее нужно для того, чтобы они не выходили в магазин. На период карантина заводчане получат больничный.

- У них взяты и отправлены в специальную лабораторию на исследование пробы биоматериала. Окончательное заключение о наличии или отсутствии опасной инфекции делается после получения результата анализов. При отрицательном – через 10 дней проводится повторный забор биоматериала. На данный момент подтверждённых случаев заражения COVID-19 на предприятии нет, - сообщает корпоративное издание «КАМАЗ-мастер».

ИСТОЧНИК KP.RU