2020-03-06T15:07:09+03:00
Происшествия

В Казани начали судить организатора «финансовой пирамиды», обвиняемого в хищении 160 миллионов рублей

Принадлежащие фигуранту уголовного дела 42 вагон-дома, грузовые и легковые автомобили сейчас находятся под арестом
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина свою вину уже полностью признал.Мужчина свою вину уже полностью признал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу 41-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в организации «финансовой пирамиды». В частности, ему инкриминируют мошенничество и отмывание денег.

Как полагает следствие, с 2015 по 2017 года обвиняемый, возглавляя кредитные потребительские кооперативы «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», собирал с людей деньги в качестве вкладов. И те несли все сами, еще-бы им обещали от 11 до 19% прибыли в год.

В итоге обманутыми в своих ожиданиях оказались 409 человек. В их числе жители Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Ростовской, Ульяновской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Свердловской областей, а также Ставропольского края. Всем этим потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 160 миллионов рублей.

Часть этих денег – 96 миллионов, по версии следствия, организатор «финансовой пирамиды» легализовал. Он купил на них 42 вагон-дома, грузовых и легковых автомобилей. Сейчас этот транспорт, как и сам фигурант дела, находятся под арестом.

- Свою вину мужчина полностью признал, попросив о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил устраивать передвижные дискотеки, чтобы люди в селах могли знакомиться
В Татарстане за кражу нефти двух приятелей приговорили к колонии
В Казани с высоты 13-го этажа упал и погиб стропальщик
В Татарстане средняя зарплата на предприятиях по производству нефтепродуктов превысила 65 тысяч рублей
В Казани горели два садовых домика: спасенный пожарными мужчина получил ожог лица
Президент Татарстана Рустам Минниханов попробовал еду из столовой казанской школы
В Казани начали судить организатора «финансовой пирамиды», обвиняемого в хищении 160 миллионов рублей
Из-за аномального тепла в бассейне Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье
СУ СКР Татарстана: в Казани строительная люлька с 5 рабочими упала из-за обрыва троса
В Набережных Челнах 12 работников «КАМАЗа» отправили на карантин и теперь будут обеспечивать едой
Жители Чувашии задолжали 239 миллионов рублей за вывоз мусора
В больнице Казани скончался третий рабочий, выпавший из строительной люльки
Пожар на мебельном складе в Казани: огонь потушили, устанавливаются причины возгорания
Тамина, Аяна, Харитон и Макарий: топ имен, которыми казанцы нарекли своих детей
Появилось видео пожара мебельного склада в Казани
Отравление газом в Казани: один человек погиб
В Министерстве сельского хозяйства Татарстана рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта
11 новых набережных, 600 скверов и сотни километров дорог: Генплан Казани 2040 вступил в силу
В Альметьевске из-за пожара на балконе спасатели эвакуировали трех человек
В Казани на 33 году жизни скончался владелец одного из старейших городских хостелов