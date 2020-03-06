В Казани начали судить организатора «финансовой пирамиды», обвиняемого в хищении 160 миллионов рублей

6 Март 2020 2020-03-06T15:07:09+03:00

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В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу 41-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в организации «финансовой пирамиды». В частности, ему инкриминируют мошенничество и отмывание денег.

Как полагает следствие, с 2015 по 2017 года обвиняемый, возглавляя кредитные потребительские кооперативы «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», собирал с людей деньги в качестве вкладов. И те несли все сами, еще-бы им обещали от 11 до 19% прибыли в год.

В итоге обманутыми в своих ожиданиях оказались 409 человек. В их числе жители Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Ростовской, Ульяновской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Свердловской областей, а также Ставропольского края. Всем этим потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 160 миллионов рублей.

Часть этих денег – 96 миллионов, по версии следствия, организатор «финансовой пирамиды» легализовал. Он купил на них 42 вагон-дома, грузовых и легковых автомобилей. Сейчас этот транспорт, как и сам фигурант дела, находятся под арестом.

- Свою вину мужчина полностью признал, попросив о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU