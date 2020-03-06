СУ СКР Татарстана: в Казани строительная люлька с 5 рабочими упала из-за обрыва троса

6 Март 2020 2020-03-06T14:40:25+03:00

По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело

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Следователи Татарстана озвучили предварительную причину трагедии, произошедшей вчера, 5 марта, на строительной площадке многоэтажки на улице Ершова в Казани.

Напомним, тогда в результате падения люльки погибли двое рабочих, третий скончался в больнице от полученных травм. Еще двое рабочих, которые также находились в люльке, с травмами доставлены в БСМП Казани.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Предварительный вывод экспертов после осмотра места происшествия - люлька с рабочими сорвалась из-за обрыва одного тросов, который ее держал.

ИСТОЧНИК KP.RU