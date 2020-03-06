В Казани горели два садовых домика: спасенный пожарными мужчина получил ожог лица

6 Март 2020 2020-03-06T15:51:56+03:00

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Вечером в четверг, 5 марта, в Советском районе Казани в СНТ «Светоч» загорелись два садовых домика.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что речь идет об одноэтажных строениях в плане 3х4 метра. Во время тушения ими был спасен 36-летний мужчина. Его с ожогом лица первой степени госпитализировали в РКБ.

- Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU