2020-03-06T13:02:39+03:00
Происшествия

Пожар на мебельном складе в Казани: огонь потушили, устанавливаются причины возгорания

Площадь, на которой бушевало пламя, по предварительным данным составила 450 квадратных метров [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Пожар на мебельном складе Казани на улице Хлебозаводская потушен.

- Открытое горение было ликвидировано в 11.56, - сообщили в МЧС Татарстана. - В 12.50 - ликвидация последствий пожара. К месту прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории для уточнения площади и установления причин пожара.

Отметим, что, по предварительным данным пламя бушевало на площади 450 квадратных метров. Сообщение о возгорании от очевидцев поступила в 10.32. Позвонившие рассказали, что из-под крыши здания склада с готовой мебелью вырывается огонь.

На месте работала 21 пожарная машина. Тушением пожара занимались 65 человек. Сначала ему был присвоен ранг №2, спустя время он повысился до №3.

В Казани горит мебельный склад: площадь пожара 450 квадратных метров.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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