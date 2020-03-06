В Татарстане средняя зарплата на предприятиях по производству нефтепродуктов превысила 65 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T16:15:10+03:00

Меньше получают на предприятиях по производству кожи (20,8 тысяч рублей) и одежды (15,2 тысяч рублей). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стала известна среднемесячная зарплата работников предприятий Татарстана в 2019 году. Так, на производствах нефтепродуктов жители региона в среднем получают 65,3 тысячи рублей. На предприятиях по добыче полезных ископаемых чуть меньше - 58,3 тысячи, по производству химических продуктов - 55,1 тысячи рублей, по производству бумаги - 53,1 тысячи и по производству транспорта и оборудования - 45 тысяч рублей.

Меньше получают в промышленности на производствах изделий из кожи – 20,8 тысяч, и одежды – 15,2 тысячи рублей, сообщает Минпромторг Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU