В Татарстане средняя зарплата на предприятиях по производству нефтепродуктов превысила 65 тысяч рублей
Минпромторг республики сообщило, где и сколько зарабатывают местные жители
Меньше получают на предприятиях по производству кожи (20,8 тысяч рублей) и одежды (15,2 тысяч рублей).Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Стала известна среднемесячная зарплата работников предприятий Татарстана в 2019 году. Так, на производствах нефтепродуктов жители региона в среднем получают 65,3 тысячи рублей. На предприятиях по добыче полезных ископаемых чуть меньше - 58,3 тысячи, по производству химических продуктов - 55,1 тысячи рублей, по производству бумаги - 53,1 тысячи и по производству транспорта и оборудования - 45 тысяч рублей.
Меньше получают в промышленности на производствах изделий из кожи – 20,8 тысяч, и одежды – 15,2 тысячи рублей, сообщает Минпромторг Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU