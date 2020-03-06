Тамина, Аяна, Харитон и Макарий: топ имен, которыми казанцы нарекли своих детей

6 Март 2020 2020-03-06T12:46:06+03:00

С 24 февраля по 1 марта в столице Татарстана было официально зарегистрировано рождение 357 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Так, за период с 24 февраля по 1 марта в столице Татарстана было официально зарегистрировано рождение 357 детей. При этом 193 из них – это мальчики, а 164 – девочки.

В ЗАГСе Казани по традиции не обошлись и без составления рейтинга имен, которыми горожане нарекали своих новорожденных детей.

Так, в топ самых популярных по итогам прошлой недели попали: Тимур, Малика, Марьям, Данил, Ева, Марк, Мирон, Полина, Анна, Амина и Артем.

В список же самых редких имен в этот раз вошли: Альфина, Альяна, Тамина, Аяна, Харитон, Мирослава, Лея, Антон, Лара, Макарий и Айзат.

ИСТОЧНИК KP.RU