Появилось видео пожара мебельного склада в Казани
В интернете появились первые кадры большого пожара, с которым сейчас борются сотрудники МЧС Татарстана. Огонь вспыхнул на мебельном складе на улице Хлебозаводская в Московском районе Казани.
Пожару изначально был присвоен ранг №2, но позже он повысился до №3. Общая площадь возгорания с 400 квадратных метров вскоре возросла до 450-ти.
По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался, сообщили в МЧС Татарстана.
На месте работают более 20 пожарных машин.
В Казани горит мебельный склад: площадь пожара 450 квадратных метров.МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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