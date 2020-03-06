2020-03-06T12:28:28+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара мебельного склада в Казани

Общая площадь возгорания превысила 450 квадратных метров [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В интернете появились первые кадры большого пожара, с которым сейчас борются сотрудники МЧС Татарстана. Огонь вспыхнул на мебельном складе на улице Хлебозаводская в Московском районе Казани.

Пожару изначально был присвоен ранг №2, но позже он повысился до №3. Общая площадь возгорания с 400 квадратных метров вскоре возросла до 450-ти.

По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался, сообщили в МЧС Татарстана.

На месте работают более 20 пожарных машин.

В Казани горит мебельный склад: площадь пожара 450 квадратных метров.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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