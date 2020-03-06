2020-03-06T18:26:07+03:00
Общество

Стало известно, кто первым получит памятные медали в честь 100-летия автономии Чувашии

Соответствующее распоряжение уже подписано врио главы региона Олегом Николаевым
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
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Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал первое распоряжение о награждении памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

Так, первыми медаль получат митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, народная артистка СССР Вера Кузьмина и почетный житель Чебоксар, заслуженный работник физической культуры и промышленности республики Иван Долгушин.

Напомним, торжественное открытие празднования 100-летия Чувашии состоится 10 марта в ледовом дворце «Чебоксары-Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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