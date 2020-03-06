Отравление газом в Казани: один человек погиб
"Скорую" в частный дом на улице Зеркальной в поселке Кульсеитово в Советском районе столицы Татарстана вызывали 6 марта. Там в бессознательном состоянии были обнаружены двое мужчин. Приехавшие медики в итоге констатировали гибель одного из них - 58-летнего казанца.
Второго - 34-летнего мужчину, увезли БСМП с подозрением на отравление природным газом.
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
По предварительным данным, на кухне в доме произошла утечка. На месте работают сотрудники газовой службы и правоохранительных органов.
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»