Отравление газом в Казани: один человек погиб

6 Март 2020 2020-03-06T12:12:48+03:00

"Скорую" вызвали в частный дом на улице Зеркальной в поселке Кульсеитово. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще один выжил, его срочно увезли в больницу

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"Скорую" в частный дом на улице Зеркальной в поселке Кульсеитово в Советском районе столицы Татарстана вызывали 6 марта. Там в бессознательном состоянии были обнаружены двое мужчин. Приехавшие медики в итоге констатировали гибель одного из них - 58-летнего казанца.

Второго - 34-летнего мужчину, увезли БСМП с подозрением на отравление природным газом.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительным данным, на кухне в доме произошла утечка. На месте работают сотрудники газовой службы и правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU