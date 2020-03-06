В Министерстве сельского хозяйства Татарстана рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

6 Март 2020 2020-03-06T11:57:17+03:00

Топ-13 советов по выбору цветов на 8 Марта от Минсельхоза Татарстана. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Составлены базовые современные советы по выбору праздничных безопасных во всех отношениях букетов:

1. Уточните страну, из которой в торговую точку доставляют цветы. Лучше всего если это Россия, а еще лучше Татарстан. Покупая местное, вы не только помогаете региональным фермерам, но препятствуете распространению вредителей, приехавших с цветами из-за границы.

Например: Все ввозимые растения обязательно проверяются специалистами Россельхознадзора. По результатам выдается Акт фитосанитарного контроля. Смело спрашивайте его на оптовых базах. В 2019 году такие карантинные заболевания, как цветочный трипс и белая ржавчина были обнаружены в горшечных растениях и срезах роз, завезенных в Татарстан. Все растения были в итоге сожжены. Несмотря на то, что данные заболевания растений для человека не опасны, но они могут нанести серьезный ущерб, если растения попадут в теплицы или к другим домашним растениям.

2. Выбирая между пластиком и бумагой в упаковке цветов целесообразнее отдавать предпочтения быстроразлагающимся материалам или вовсе отказаться от упаковки.

3. Старайтесь самостоятельно собирать букет. Собранные при вас растения простоят дольше. В крупные сборные букеты часто подмешиваются старые соцветья.

4. Часть красивых цветов считаются ядовитыми. Их длительное нахождение в одной комнате с людьми нежелательно. Это, например, Ландыш, Лютик, Гортензия, Дельфиниум и Олеандр.

5. В цветочном магазине не должен присутствовать посторонний химический запах. Это может быть признаком применения химикатов или несоблюдения санитарных норм. Запахи хлорки и плесени могут говорить о ненадлежащих условиях хранения растений.

6. Листья на цветках не должны быть срезаны, их здоровый цвет – зеленый. Отклонения от этого правила говорит о старости растения.

7. Срез молодого цветка не может иметь почерневшие края или высушенные области.

8. Чем моложе цветок, тем дольше он простоит, поэтому лучше всего выбирать цветы, бутоны которых только начинают распускаться.

9. Лепестки должны быть гладкими и упругими, а при осторожном отгибании – легко возвращаться на прежнее место.

10. Собирать букет нужно с наименьшим количеством открытых бутонов, но это не касается хризантем, цинний, гортензии, которые долго стоят в срезке даже с распустившимися бутонами

11. Есть смысл задуматься о растении в горшке. Этот вариант полезнее с точки зрения экологии. Кроме того, часть комнатных растений способны очищать воздух.

12. Чашелистик. Если его листья плотно прилегают к бутону, значит, растение действительно свежее. Когда листья успели отогнуться, а лепестки держаться вместе, значит, этому цветку просто не дали раскрыться. Хотя у некоторых сортов это не показатель.

13. Не берите цветы, украшенные блестками или окрашенные в неестественные цвета. Напыленные блестки скрывают подсохшие края лепестков.

ИСТОЧНИК KP.RU