11 новых набережных, 600 скверов и сотни километров дорог: Генплан Казани 2040 вступил в силу

6 Март 2020 2020-03-06T11:29:40+03:00

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Как и было обещано, после принятия городскими депутатами нового Генплана Казани 2040 он вступил в силу. Произошло это в эту пятницу, 6 марта, с момента публикации документа на сайте мэрии. Напомним, особенно против данного проекта были жители поселка Дербышки. Их дома могут снести из-за строительства новой дороги.

В целом же согласно новому Генплану Казани через 15 лет в городе должно появится еще 11 новых набережных, 600 скверов и мини-скверов, а также сеть пешеходных бульваров.

Кроме того, в ближайшие 20 лет планируется построить 356 километров улиц и дорог, 57 транспортных развязок.

Что касается здравоохранения, то по новому Генплану в Казани в итоге должны открыть, в том числе, шесть круглосуточных стационаров и 10 поликлиник.

Количество новых мест в школах хотят довести до 274 тысяч и более, в детсадах увеличить их до 128 тысяч.

Также обещается, что по Генплану 2040 недействующие промзоны и пустыри переделают в жилые районы комплексного развития. Так, приоритетными «точками роста» Казани станут 13 территорий.

С новым Генпланом Казани 2040 можно ознакомиться по следующим ссылкам:

Спецвыпуск сборника документов и правовых актов Казани Часть 1

Спецвыпуск сборника документов и правовых актов Казани Часть 2

Спецвыпуск сборника документов и правовых актов Казани Часть 3

ИСТОЧНИК KP.RU