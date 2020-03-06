В Альметьевске из-за пожара на балконе спасатели эвакуировали трех человек

6 Март 2020 2020-03-06T11:14:26+03:00

Едкий дым отрезал пути спасения для жителей 9-го этажа Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар на балконе девятого этажа в Альметьевске на улице Сулейманова начался сегодня, 6 марта, утром. Пожарных вызвали местные жители. Некоторые из них сумели эвакуироваться самостоятельно, но из-за едкого дыма на 9-ом этажа оказались заблокированы три человека.

Пожарные нашли их и вывели на свежий воздух в масках спасаемых.

- С возгоранием справились в 8.32. Горели вещи на балконе, общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина пожара устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU