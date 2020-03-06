В Марий Эл буйная женщина воткнула сожителю нож в глаз

6 Март 2020 2020-03-06T18:10:23+03:00

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В Советском районе Марий Эл 4 марта в местную больницу с ранением глаза был доставлен 55-летний мужчина. Он рассказал, что нож в него воткнула его 45-летняя сожительница.

Выяснилось, что незадолго до произошедшего потерпевший вместе с 45-летней подругой принимали у себя гостя. В ходе застолья женщина опьянела и стала очень агрессивной, угрожала мужчинам расправой. Те решили ее связать на время пьяного буйства, чтобы она успокоилась. Когда дебоширка угомонилась, ее развязали и гость спокойно ушел. Дождавшись, пока сожитель ляжет отдыхать. Женщина, видимо, решила отомстить ему. Она взяла нож и воткнула его потерпевшему в глаз.

- Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU