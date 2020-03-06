2020-03-06T18:10:23+03:00
Происшествия

В Марий Эл буйная женщина воткнула сожителю нож в глаз

Мужчина выжил и был госпитализирован
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Полицейские уже задержали женщину, возбуждено уголовное дело.Полицейские уже задержали женщину, возбуждено уголовное дело.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Советском районе Марий Эл 4 марта в местную больницу с ранением глаза был доставлен 55-летний мужчина. Он рассказал, что нож в него воткнула его 45-летняя сожительница.

Выяснилось, что незадолго до произошедшего потерпевший вместе с 45-летней подругой принимали у себя гостя. В ходе застолья женщина опьянела и стала очень агрессивной, угрожала мужчинам расправой. Те решили ее связать на время пьяного буйства, чтобы она успокоилась. Когда дебоширка угомонилась, ее развязали и гость спокойно ушел. Дождавшись, пока сожитель ляжет отдыхать. Женщина, видимо, решила отомстить ему. Она взяла нож и воткнула его потерпевшему в глаз.

- Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Чувашии вернули к жизни после 7 минут клинической смерти
Как после реконструкции будет выглядеть парк у ДК имени Саид-Галеева в Дербышках
Стало известно, кто первым получит памятные медали в честь 100-летия автономии Чувашии
В Марий Эл буйная женщина воткнула сожителю нож в глаз
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил устраивать передвижные дискотеки, чтобы люди в селах могли знакомиться
В Татарстане за кражу нефти двух приятелей приговорили к колонии
В Казани с высоты 13-го этажа упал и погиб стропальщик
В Татарстане средняя зарплата на предприятиях по производству нефтепродуктов превысила 65 тысяч рублей
В Казани горели два садовых домика: спасенный пожарными мужчина получил ожог лица
Президент Татарстана Рустам Минниханов попробовал еду из столовой казанской школы
В Казани начали судить организатора «финансовой пирамиды», обвиняемого в хищении 160 миллионов рублей
Из-за аномального тепла в бассейне Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье
СУ СКР Татарстана: в Казани строительная люлька с 5 рабочими упала из-за обрыва троса
В Набережных Челнах 12 работников «КАМАЗа» отправили на карантин и теперь будут обеспечивать едой
Жители Чувашии задолжали 239 миллионов рублей за вывоз мусора
В больнице Казани скончался третий рабочий, выпавший из строительной люльки
Пожар на мебельном складе в Казани: огонь потушили, устанавливаются причины возгорания
Тамина, Аяна, Харитон и Макарий: топ имен, которыми казанцы нарекли своих детей
Появилось видео пожара мебельного склада в Казани
Отравление газом в Казани: один человек погиб
В Министерстве сельского хозяйства Татарстана рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта
11 новых набережных, 600 скверов и сотни километров дорог: Генплан Казани 2040 вступил в силу
В Альметьевске из-за пожара на балконе спасатели эвакуировали трех человек
В Казани на 33 году жизни скончался владелец одного из старейших городских хостелов