В Казани на 33 году жизни скончался владелец одного из старейших городских хостелов

6 Март 2020 2020-03-06T10:47:28+03:00

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В пятницу, 6 марта, стало известно, что в Казани скончался профессиональный игрок в Го, хозяин одного из старейших городских хостелов Тимур Дугин. Мужчине было всего 32 года. Смерть наступила после продолжительной болезни.

- В середине нулевых Тимур считался одним из сильнейших молодых мастеров России и Европы, неоднократно выигрывал крупные детские турниры, включая чемпионат Европы до 18 лет 2005 года. Если бы Тимур поставил себе такую цель, он смог бы выйти на первые роли и во взрослом европейском Го, но он предпочёл сконцентрироваться на развитии бизнеса, - вспоминают в казанской социальной группе игры в Го.

Хостел Дугина появились в Казани в 2013 году и стал одними из первых в своем роде.

ИСТОЧНИК KP.RU