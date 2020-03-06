2020-03-06T10:01:08+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Бладшот"

Мероприятие состоится 11 марта в 19.00 в кинотеатре "Киномакс Южный"
Лика ИСАЕВА
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Фильм выходит на российские экраны 12 мартаФильм выходит на российские экраны 12 мартаФото: кадр из фильма
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Новая картина с участием Вина Дизеля выходит на российские экраны 12 марта. Но казанцы смогут увидеть ее раньше, уже 11 марта состоится предпремьерный показ картины.

Секретная группа учёных воскрешает морского пехотинца Рэя Гаррисона (его роль исполняет Вин Дизель), который был убит вместе со своей женой. Благодаря нанотехнологиям он становится биотехнологической машиной для убийств — Бладшотом. Рэй тренируется вместе с другими суперсолдатами и поначалу ничего не помнит о своей прошлой жизни. Но однажды к нему возвращается память, и он вспоминает человека, который убил его и его жену. Бладшот вырывается на свободу, одержимый жаждой мести, и обнаруживает, что масштаб заговора больше, нежели он думал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Бладшот"
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