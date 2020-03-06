В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Бладшот"

6 Март 2020 2020-03-06T10:01:08+03:00

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Новая картина с участием Вина Дизеля выходит на российские экраны 12 марта. Но казанцы смогут увидеть ее раньше, уже 11 марта состоится предпремьерный показ картины.

Секретная группа учёных воскрешает морского пехотинца Рэя Гаррисона (его роль исполняет Вин Дизель), который был убит вместе со своей женой. Благодаря нанотехнологиям он становится биотехнологической машиной для убийств — Бладшотом. Рэй тренируется вместе с другими суперсолдатами и поначалу ничего не помнит о своей прошлой жизни. Но однажды к нему возвращается память, и он вспоминает человека, который убил его и его жену. Бладшот вырывается на свободу, одержимый жаждой мести, и обнаруживает, что масштаб заговора больше, нежели он думал.

ИСТОЧНИК KP.RU