В Йошкар-Оле на "зебре" сбили пенсионерку
Наезд на 69-летнюю женщину произошел в 13.00 в четверг, 5 марта, на улице Пушкина в столице Марий Эл. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По правилам дорожного движения все водители должны были ее пропустить, но 27-летний водитель иномарки Volkswagen грубо наруших их и сбил женщину.
В результате наезда пострадавшая былагоспитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
Сотрудниками Госавтоинспекции республики за 5 марта было пресечено более 280 нарушений ПДД РФ, среди них пять за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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