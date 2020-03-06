2020-03-06T09:32:36+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на "зебре" сбили пенсионерку

Пострадавшая доставлена в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Наезд на 69-летнюю женщину произошел в 13.00 в четверг, 5 марта, на улице Пушкина в столице Марий Эл. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По правилам дорожного движения все водители должны были ее пропустить, но 27-летний водитель иномарки Volkswagen грубо наруших их и сбил женщину.

В результате наезда пострадавшая былагоспитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики за 5 марта было пресечено более 280 нарушений ПДД РФ, среди них пять за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Бладшот"
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили пенсионерку
В Казани пройдет чемпионат и первенство по фитнес-аэробике
Сотрудники ГИБДД Чувашии в преддверии 8 Марта дарили цветы женщинам-водителям
В Казани на стройке многоэтажки с высоты сорвалась люлька с 5 рабочими: два человека погибли
Граффити на домах и встречи с художниками: в Казани состоится фестиваль «Культурный код-2020»
В рейтинге "неверных" городов России Казань оказалась на предпоследней строчке
В Казани нашли 13 нелегальных торговых павильонов, теперь их снесут
В Ульяновске девушка трижды за день поверила мошенникам и лишилась более 90 тысяч рублей
В Казани застроят территорию бывшего военного госпиталя на улице Карла Маркса
В Татарстане нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти
В Тинчуринском театре открылась выставка картин
В Казани выявлено ухудшение здоровья у школьников
В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи
Погода на 8 марта 2020 в Татарстане: сильный ветер, а также мокрый снег и дождь
Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства
В Татарстане сельским жителям начали раздавать фонарики
С 16 марта в Казани на Сибирском тракте частично ограничат движение машин
Президент Татарстана на встрече с главой МИД Сербии высказался за прямое авиасообщение с Белградом