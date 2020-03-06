В Йошкар-Оле на "зебре" сбили пенсионерку

6 Март 2020 2020-03-06T09:32:36+03:00

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Наезд на 69-летнюю женщину произошел в 13.00 в четверг, 5 марта, на улице Пушкина в столице Марий Эл. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По правилам дорожного движения все водители должны были ее пропустить, но 27-летний водитель иномарки Volkswagen грубо наруших их и сбил женщину.

В результате наезда пострадавшая былагоспитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики за 5 марта было пресечено более 280 нарушений ПДД РФ, среди них пять за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU