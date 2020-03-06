2020-03-06T09:14:39+03:00
Спорт

В Казани пройдет чемпионат и первенство по фитнес-аэробике

Команды из Приволжского, Южного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов будут выявлять сильнейших 7 и 8 марта
Лика ИСАЕВА
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Соревнования пройдут в КазаниСоревнования пройдут в КазаниФото: Из материалов пресс-службы
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Региональные состязания по фитнес-аэробике стртует 7 марта в столице Татарстана. Спортсмены из Приволжского, Южного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов в спортивном комплексе «КАИ Олимп» будут выявлять сильнейших. Имена победителей огласят 8 марта.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта Татарстана, Федерация фитнес-аэробики России и Федерация фитнес-аэробики республики, сообщает президент региональной федерации Лариса Маслова. В соревнованиях примут участие дети 8-10 лет, кадеты 11-13 лет, юниоры 14-16 лет, взрослые 17 лет и старше, сеньоры 35+ в дисциплинах: аэробика 5 человек, аэробика, степ-аэробика, хип-хоп, хип-хоп большая группа, спортивная аэробика (Fisaf).

Победители получат право представлять свой регион на контрольных стартах, перед чемпионатом и первенством России. Всего в соревнованиях принимают участие более 2000 спортсменов из 205 команд из более 20 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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