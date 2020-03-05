2020-03-05T19:46:50+03:00
Происшествия

В Казани на стройке многоэтажки с высоты сорвалась люлька с 5 рабочими: два человека погибли

Остальным понадобилась медицинская помощь
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В этот четверг, 5 марта, в 18.02 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на стройке 10-этажного дома по улице Николая Ершова в Казани с высоты сорвалась люлька с 5 рабочими

Как установили на месте происшествия прибывшие спасатели, приспособление так и не достигло земли. Люлька зависла на уровне 5-6 этажа. При этом из нее выпали четыре человека. Двое из них погибли на месте. Остальных на жестких носилках вынесли из зоны возможного падения люльки.

Что касается пятого рабочего, то ему, предварительно, удалось схватиться рукой за трос, выясняется – возможно он был пристегнут страховкой. Мужчине удалось залезть в окно 5 этажа и спастись. Правда, позже он все же обратился за медпомощью с жалобами на травму руки. Сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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