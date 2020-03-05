В Казани застроят территорию бывшего военного госпиталя на улице Карла Маркса
Использовать земельный участок разрешили местные власти
Фото: pixabay.com
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В Казани застроят территорию бывшего военного госпиталя на улице Карла Маркса. Там появится жилая постройка. Информация об этом появилась в сборнике документов Исполкома города.
Использовать земельный участок площадью более 15 тысяч квадратных метров разрешили компании «Факел». Они могут построить там среднеэтажные дома, парковки.
Отметим, что вопрос выделения территории под застройку был вынесен на общественные обсуждения. Они проходили с 5 декабря прошлого года по 9 января текущего.
ИСТОЧНИК KP.RU