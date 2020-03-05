2020-03-05T20:04:25+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Чувашии в преддверии 8 Марта дарили цветы женщинам-водителям

Они желали дамам счастья, здоровья и любви
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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В четверг, 5 марта, у сотрудников ГИБДД Чувашии выдалось необычное утро. Они останавливали женщин-водителей, просили их показать документы, а когда те отвлекались, доставали из-за спины букеты цветов. Дамам они также желали счастья, здоровья и любви. После – советовали быть внимательнее на дорогах.

Отметим, что в автоинспекторы будут поздравлять женщин на дорогах региона вплоть до 8 марта. В частности, в Чебоксарах в этот день цветы будут вручаться на площади Республики и улице Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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