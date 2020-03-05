Погода на 8 марта 2020 в Татарстане: сильный ветер, а также мокрый снег и дождь

5 Март 2020 2020-03-05T15:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Гидрометцентр Татарстана сделал прогноз погоды на 8 марта. Так, в это воскресенье днем атмосферный фронт принесет в республику небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом ожидается сильный ветер - в порывах до 17 м/с. Максимальная температура воздуха днем будет в пределах от +1 до +6 градусов.

В свою очередь, 6 и 7 марта татарстанцам не стоит ждать существенных осадков. Единственное, что может испортить весеннее настроение, так это сильный ветер – в пятницу 15-20 м/с, в субботу до 17 м/с. Дневная температура воздуха максимум от -1 до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU