В Ульяновске девушка трижды за день поверила мошенникам и лишилась более 90 тысяч рублей
В полицию Засвияжского района Ульяновска обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что трижды за день стала жертвой мошенников.
Как оказалось, 3 марта в 12.00 ей позвонил на телефон "сотрудник банка". По проверенной мошенниками схеме, он сообщил, что со счета девушки неизвестные пытаются списать деньги. Звонивший попросил назвать реквизиты карты, чтобы "сохранить средства". Так, у горожанки были украдены 800 рублей.
Спустя 30 минут ей позвонил "сотрудник" уже другого банка, чьей клиенткой девушка также являлась. У них произошел аналогичный диалог. Мошенники списали уже с другой карты пострадавшей еще 49 тысяч рублей.
После был третий звонок. Девушка так же назвала реквизиты карты "сотруднику" еще одного банка. В этот раз она лишилась около 40 тысяч рублей.
- Звонки осуществлялись с разных абонентских номеров Москвы. В настоящее время по данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в МВД Ульяновской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU