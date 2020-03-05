В Тинчуринском театре открылась выставка картин
В музее Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина открылась выставка картин. Это мероприятие организовано в рамках проекта "Прошел ты славный путь, наш театр!". Полотна, представленные на выставке, посвящены Сании Исмагиловой. Выставка приурочена к 100-летию ТАССР и 8 Марта - Международному женскому дню.
- Народной артистке Татарстана Сании ханум 4 марта исполнилось бы 89 лет, - рассказала "Комсомолке" заведующая музеем Розалия Валиахметовна Чабатова.
Во время открытия она рассказала зрителям о теплых воспоминаниях, связанных с Санией Исмагиловой, прочитала стихи из сборника стихов артистки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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