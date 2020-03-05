2020-03-05T16:49:31+03:00
Звезды

В Тинчуринском театре открылась выставка картин

Трогательный проект посвящен Сании Исмагиловой, и приурочена к 100-летию ТАССР и 8 Марта - Международному женскому дню
Лика ИСАЕВА
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Во время открытия выставкиВо время открытия выставкиФото: Из материалов пресс-службы
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В музее Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина открылась выставка картин. Это мероприятие организовано в рамках проекта "Прошел ты славный путь, наш театр!". Полотна, представленные на выставке, посвящены Сании Исмагиловой. Выставка приурочена к 100-летию ТАССР и 8 Марта - Международному женскому дню.

- Народной артистке Татарстана Сании ханум 4 марта исполнилось бы 89 лет, - рассказала "Комсомолке" заведующая музеем Розалия Валиахметовна Чабатова.

Во время открытия она рассказала зрителям о теплых воспоминаниях, связанных с Санией Исмагиловой, прочитала стихи из сборника стихов артистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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