В Казани нашли 13 нелегальных торговых павильонов, теперь их снесут
В Казани обнаружено 13 незаконно установленных торговых павильонов. Их список был опубликован в четверг, 5 марта, в сборнике документов Исполкома города.
Речь идет о пяти павильонах на улице Раздольная (у дома №1), а также павильонах на улице Амирхана (у дома №22), Яхина (у дома №2), Бухарская (у дома №1), Адоратского (у домов №№33 и 33а), Четаева (у домов № № 4 и 25), Чуйкова (у дома №27а).
Также Исполкомом решено демонтировать голубятню у дома №6а на улице Лаврентьева и металлический контейнер у дома №12 на улице Белинского.
Если владельцы помещений не снесут их добровольно до 10 марта, то будут приняты принудительные меры - до 8 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU