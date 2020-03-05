В Казани нашли 13 нелегальных торговых павильонов, теперь их снесут

5 Март 2020 2020-03-05T18:50:54+03:00

Все павильоны должны быть снесены до 8 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У владельцев точек еще есть время убрать их добровольно

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В Казани обнаружено 13 незаконно установленных торговых павильонов. Их список был опубликован в четверг, 5 марта, в сборнике документов Исполкома города.

Речь идет о пяти павильонах на улице Раздольная (у дома №1), а также павильонах на улице Амирхана (у дома №22), Яхина (у дома №2), Бухарская (у дома №1), Адоратского (у домов №№33 и 33а), Четаева (у домов № № 4 и 25), Чуйкова (у дома №27а).

Также Исполкомом решено демонтировать голубятню у дома №6а на улице Лаврентьева и металлический контейнер у дома №12 на улице Белинского.

Если владельцы помещений не снесут их добровольно до 10 марта, то будут приняты принудительные меры - до 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU