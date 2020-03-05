Президент Татарстана на встрече с главой МИД Сербии высказался за прямое авиасообщение с Белградом

5 Март 2020 2020-03-05T14:30:44+03:00

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В этот четверг, 5 марта, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, который возглавил делегацию своей страны при поездке в Россию.

В том числе и в этом статусе он должен принять участие в пленарном заседании Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, который пройдет в Казани.

Во время беседы с главой МИД Сербии Рустам Минниханов отметил, что за последний год товарооборот между страной гостя и Татарстаном составил более 100 миллионов долларов США – рост почти в два раза. И это, по мнению Минниханова, далеко не предел.

Так, уже Татарстан поставляет в Сербию каучук, изделия из резины, продукцию машиностроения, пластмассы и продукты нефтехимии. Оттуда же в республику идут различные виды оборудования, металлоизделия и транспорт.

Также президент Татарстана высказался за налаживание прямого авиасообщения с Сербией. По его мнению, это бы помогло не только развитию деловых связей, но увеличению туристического потока.

ИСТОЧНИК KP.RU