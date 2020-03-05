В рейтинге "неверных" городов России Казань оказалась на предпоследней строчке
Стало известно, в каких городах России жители чаще всего изменяют своим возлюбленным. В исследовании, которое провел Zoom market, оказалась и Казань. Однако столица Татарстана находится на предпоследней строчке.
Во время исследования жителям 24 городов задавали всего три вопроса на верность:
1. Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью?
2. Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке?
3. Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру?
Самыми "неверными" оказались жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Самими верными – жители Новосибирска, Казани и Нижнего Новгорода.
Отметим, что 94% опрошенных считают супружескую верность актуальной ценностью, 71% осуждают людей, которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами не были верны любимым.
ИСТОЧНИК KP.RU