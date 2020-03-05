В Казани движение по улице Туфана Миннуллина перекроют почти на три дня
С 20.00 13 марта до 5.00 16 марта в столице Татарстана перекроют движение по улице Туфана Миннуллина. Правда речь идет лишь о введении ограничения на определенном участке проезжей части – в районе здания №1 на улице Калинина.
К слову, причины данного неудобства для автомобилистов описаны в соответствующем распоряжении Исполкома Казани. Оно гласит, что это частичное перекрытие движение по улице Туфана Миннуллина связано с проведением работ по обустройству сетей наружного водопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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