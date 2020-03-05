В Казани движение по улице Туфана Миннуллина перекроют почти на три дня

5 Март 2020 2020-03-05T14:09:00+03:00

Ограничение будет введено только на определенном участке. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Там за это время должны успеть обустроить наружный водопровод

Изменить размер текста: A A

С 20.00 13 марта до 5.00 16 марта в столице Татарстана перекроют движение по улице Туфана Миннуллина. Правда речь идет лишь о введении ограничения на определенном участке проезжей части – в районе здания №1 на улице Калинина.

К слову, причины данного неудобства для автомобилистов описаны в соответствующем распоряжении Исполкома Казани. Оно гласит, что это частичное перекрытие движение по улице Туфана Миннуллина связано с проведением работ по обустройству сетей наружного водопровода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани на целый месяц перекроют движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева

Дорога будет закрыта как для транспорта, так и для пешеходов (подробности)

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU