2020-03-05T14:09:00+03:00
Общество

В Казани движение по улице Туфана Миннуллина перекроют почти на три дня

Там за это время должны успеть обустроить наружный водопровод
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Ограничение будет введено только на определенном участке.Ограничение будет введено только на определенном участке.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

С 20.00 13 марта до 5.00 16 марта в столице Татарстана перекроют движение по улице Туфана Миннуллина. Правда речь идет лишь о введении ограничения на определенном участке проезжей части – в районе здания №1 на улице Калинина.

К слову, причины данного неудобства для автомобилистов описаны в соответствующем распоряжении Исполкома Казани. Оно гласит, что это частичное перекрытие движение по улице Туфана Миннуллина связано с проведением работ по обустройству сетей наружного водопровода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани на целый месяц перекроют движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева

Дорога будет закрыта как для транспорта, так и для пешеходов (подробности)

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства
В Татарстане сельским жителям начали раздавать фонарики
С 16 марта в Казани на Сибирском тракте частично ограничат движение машин
Президент Татарстана на встрече с главой МИД Сербии высказался за прямое авиасообщение с Белградом
В Казани движение по улице Туфана Миннуллина перекроют почти на три дня
К празднику 8 марта в Ульяновске вырастили 600 тысяч тюльпанов
В Казани женщина-водитель на скорости врезалась в столб
В Марий Эл в поле прохожие нашли останки младенца
В 2020 году в Татарстане потратят 13 миллиардов рублей на выплату материнского капитала
В Казани полицейского задержали по подозрению в торговле наркотиками
"Ак Барс" легко разобрался с "Нефтехимиком", хоть и пропустил первым
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Татарстане спасли пенсионера, провалившегося под лёд на снегоходе
В Набережных Челнах пропал мужчина, который страдает потерей памяти
6 марта жители Приволжского района Казани останутся без света
В Казани на месяц ограничат движение на перекрестке улиц Меховщиков и Зайцева
В Чувашии скончался первый главврач ДРКБ
В Татарстане во время пожара спасли женщину-инвалида
В Татарстане лихач на "десятке" устроил на встречке аварию, где пострадали 3 человека
В Татарстане 100-летней пациентке провели сложную операцию
В Ульяновске спасатели вытащили из погреба собаку
В Чебоксарах после гибели школьницы в бассейне проверят медкарты учеников
В Татарстане отремонтируют три участка дороги Алексеевское-Высокий Колок
СУ СКР Татарстана: в Казани 70-летний пенсионер застрелил внука своей сожительницы