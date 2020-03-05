К празднику 8 марта в Ульяновске вырастили 600 тысяч тюльпанов
Цветы уже срезаны и ждут покупателей
К прошедшему Дню Святого Валентина в городе вырастили 25 тысяч тюльпанов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, что к 8 марта специалисты «Центра по благоустройству и озеленению» Ульяновска вырастили 600 тысяч тюльпанов. Всего 16 сортов. Среди них есть новые: «Зинаида блю» с сиреневыми цветками, «Рэд барон» - с красными, «Хакун» - с белыми. Все цветы уже срезаны и ждут покупателей.
Отмечается, к прошедшему Дню святого Валентина в городе вырастили всего 25 тысяч тюльпанов.
ИСТОЧНИК KP.RU