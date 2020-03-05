2020-03-05T15:10:08+03:00
Общество

В Татарстане сельским жителям начали раздавать фонарики

По мнению ГИБДД, они помогут пешеходам выжить на темной дороге
Лика ИСАЕВА
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Такие фонарики будут раздавать во время разъяснительных бесед. Фото: @ogibddg.kazaniТакие фонарики будут раздавать во время разъяснительных бесед. Фото: @ogibddg.kazani
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С 5 по 18 марта жителям татарстанских сёл и деревень, расположенных вдоль автомагистралей, раздадут фонарики для перехода дороги в темное время суток, чтобы быть более заметными для автомобилистов.

Эту меру безопасности предложил ввести глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. О таком решении он сообщил на совместном заседании правительства республики и регионального МВД по вопросам безопасности на дорогах.

- В 2019 году в Татарстане было зарегистрировано 1 427 ДТП с участием пешеходов. Из них в 75 случаях люди переходили дорогу в темное время суток - на трассах, вдали от сел и деревень, не имея при себе световозвращающих элементов. Итогом стала гибель 45 человек, травмы получили 31 пешеход, - отчиталось МВД республики.

Поэтому в ГИБДД Татарстана и решили популяризовать среди пешеходов использование фонариков при переходе дороги в темное время. Инспекторы будут проводить разъяснительные беседы с сельскими жителями, во время которых им раздадут те самые фонарики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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