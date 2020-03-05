В Татарстане нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти
В Набережных Челнах найден живым 66-летний Николай Шевелев. Мужчина ушел из дома 4 марта, но к вечеру он обратно не вернулся. Родные забили тревогу, ведь пенсионеру требуется медицинская помощь и он страдает потерей памяти. Его поисками всю ночь занимались полицейские и члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Обстоятельства поисков и то, где пенсионер находился все это время, волонтеры не уточняют.
Ранее в Татарстане также удачно завершились поиски 44-летнего Иршата Хайруллина. Спустя два дня поисков мужчина был найден живым.
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ИСТОЧНИК KP.RU