2020-03-05T17:03:14+03:00
Общество

В Татарстане нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти

Поиски 66-летнего Николая Шевелева продолжались почти сутки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Набережных Челнах найден живым 66-летний Николай Шевелев. Мужчина ушел из дома 4 марта, но к вечеру он обратно не вернулся. Родные забили тревогу, ведь пенсионеру требуется медицинская помощь и он страдает потерей памяти. Его поисками всю ночь занимались полицейские и члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Обстоятельства поисков и то, где пенсионер находился все это время, волонтеры не уточняют.

Ранее в Татарстане также удачно завершились поиски 44-летнего Иршата Хайруллина. Спустя два дня поисков мужчина был найден живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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