В 2020 году в Татарстане потратят 13 миллиардов рублей на выплату материнского капитала
В 2020 году в Татарстане потратят 13 миллиардов рублей из федерального бюджета на выплату материнского капитала. Такую сумму журналистам на пресс-конференции назвала начальник отдела соцвыплат отделения пенсионного фонда в республике Гюльсина Сабирова.
Со слов Сабировой, в текущем году в регионе прогнозируется рождение порядка 40 тысяч детей, за которых и положен маткапитал.
Заметим, что в 2019 году на его выплату Татарстану из федерального бюджета выделили около 9 миллиардов рублей.
Напомним, с 2020 года сертификаты на 466,6 тысячи рублей выдаются и при рождении в семье первого ребенка. Кроме того, оформить его теперь могут и отцы, которые являются единственными усыновителями ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU