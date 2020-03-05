В 2020 году в Татарстане потратят 13 миллиардов рублей на выплату материнского капитала

5 Март 2020 2020-03-05T12:51:54+03:00

С 2020 года сертификаты на 466,6 тысяч рублей выдаются и при рождении в семье первого ребенка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Речь идет о федеральных деньгах. В прошлом году на это было выделено 9 миллиардов рублей

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В 2020 году в Татарстане потратят 13 миллиардов рублей из федерального бюджета на выплату материнского капитала. Такую сумму журналистам на пресс-конференции назвала начальник отдела соцвыплат отделения пенсионного фонда в республике Гюльсина Сабирова.

Со слов Сабировой, в текущем году в регионе прогнозируется рождение порядка 40 тысяч детей, за которых и положен маткапитал.

Заметим, что в 2019 году на его выплату Татарстану из федерального бюджета выделили около 9 миллиардов рублей.

Напомним, с 2020 года сертификаты на 466,6 тысячи рублей выдаются и при рождении в семье первого ребенка. Кроме того, оформить его теперь могут и отцы, которые являются единственными усыновителями ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU