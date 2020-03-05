2020-03-05T19:30:18+03:00
Общество

Граффити на домах и встречи с художниками: в Казани состоится фестиваль «Культурный код-2020»

За столицу Татарстана, как место проведения мероприятия, отдали свой голос 138 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: vk.com/rsvruФото: vk.com/rsvru
Изменить размер текста:

Казань победила в голосовании за проведение фестиваля «Культурный код-2020». За столицу Татарстана свой голос отдали 138 тысяч человек. Так, Казань оказалась на втором месте, уступив Челябинску, и стала одним из четырех российских городов, где состоится мероприятие.

Отметим, что в программу «Культурного кода-2020» входят создание граффити на стенах жилых домов, творческие встречи и выставки современного искусства, а также концерты и лекции.

- Фестиваль станет неким диалогом города и художников и вкладом уличного искусства в преображение городской среды. Мы сможем предоставить творческим людям площадки для самореализации при создании муралов – огромных граффити на фасадах домов. При этом идеи рисунков будут сформированы при участии самих жителей, - отметил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Отметим, что фестиваль также пройдет в Челябинске, Ставропольском крае и Нижегородской области. Программа «Культурного кода-2020» рассчитана на период с 15 апреля по 30 октября. В фестивале примут участие не менее 40 художников из различных стран, которые создадут около сотни масштабных работ.

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники ГИБДД Чувашии в преддверии 8 Марта дарили цветы женщинам-водителям
В Казани на стройке многоэтажки с высоты сорвалась люлька с 5 рабочими: два человека погибли
Граффити на домах и встречи с художниками: в Казани состоится фестиваль «Культурный код-2020»
В рейтинге "неверных" городов России Казань оказалась на предпоследней строчке
В Казани нашли 13 нелегальных торговых павильонов, теперь их снесут
В Ульяновске девушка трижды за день поверила мошенникам и лишилась более 90 тысяч рублей
В Казани застроят территорию бывшего военного госпиталя на улице Карла Маркса
В Татарстане нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти
В Тинчуринском театре открылась выставка картин
В Казани выявлено ухудшение здоровья у школьников
В Татарстане нашли живым Иршата Хайруллина, который нуждается в медицинской помощи
Погода на 8 марта 2020 в Татарстане: сильный ветер, а также мокрый снег и дождь
Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства
В Татарстане сельским жителям начали раздавать фонарики
С 16 марта в Казани на Сибирском тракте частично ограничат движение машин
Президент Татарстана на встрече с главой МИД Сербии высказался за прямое авиасообщение с Белградом