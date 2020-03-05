Граффити на домах и встречи с художниками: в Казани состоится фестиваль «Культурный код-2020»

5 Март 2020 2020-03-05T19:30:18+03:00

За столицу Татарстана, как место проведения мероприятия, отдали свой голос 138 тысяч человек

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Казань победила в голосовании за проведение фестиваля «Культурный код-2020». За столицу Татарстана свой голос отдали 138 тысяч человек. Так, Казань оказалась на втором месте, уступив Челябинску, и стала одним из четырех российских городов, где состоится мероприятие.

Отметим, что в программу «Культурного кода-2020» входят создание граффити на стенах жилых домов, творческие встречи и выставки современного искусства, а также концерты и лекции.

- Фестиваль станет неким диалогом города и художников и вкладом уличного искусства в преображение городской среды. Мы сможем предоставить творческим людям площадки для самореализации при создании муралов – огромных граффити на фасадах домов. При этом идеи рисунков будут сформированы при участии самих жителей, - отметил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Отметим, что фестиваль также пройдет в Челябинске, Ставропольском крае и Нижегородской области. Программа «Культурного кода-2020» рассчитана на период с 15 апреля по 30 октября. В фестивале примут участие не менее 40 художников из различных стран, которые создадут около сотни масштабных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU