2020-03-05T13:08:56+03:00
Происшествия

В Марий Эл в поле прохожие нашли останки младенца

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.Обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Страшную находку сделали прохожие во время прогулки в лесопарковой зоне на границе Йошкар-Олы и Медведевского района республики. В поле после таяния снега они обнаружили тело младенца.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщили в СУ СКР Марий Эл.

- В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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