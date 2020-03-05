В Марий Эл в поле прохожие нашли останки младенца

5 Март 2020 2020-03-05T13:08:56+03:00

По данному факту было возбуждено уголовное дело

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Страшную находку сделали прохожие во время прогулки в лесопарковой зоне на границе Йошкар-Олы и Медведевского района республики. В поле после таяния снега они обнаружили тело младенца.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщили в СУ СКР Марий Эл.

- В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU