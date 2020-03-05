Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства

5 Март 2020 2020-03-05T15:23:13+03:00

Она уже работала в учреждении с 2008 по 2016 года

Изменить размер текста: A A

Новым замглавы Минкульта Чувашии по делам национальностей и архивного дела стала Татьяна Казакова. Соответствующее распоряжение в четверг, 5 марта, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Известно, что Кузнецова уже работала на этой должности с 2008 по 2016 года. После она возглавляла Кадетский корпус в Чебоксарах, откуда уволилась в декабре 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU