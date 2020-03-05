2020-03-05T15:23:13+03:00
Общество

Татьяна Казакова вернулась в Минкульт Чувашии на должность замглавы ведомства

Она уже работала в учреждении с 2008 по 2016 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Новым замглавы Минкульта Чувашии по делам национальностей и архивного дела стала Татьяна Казакова. Соответствующее распоряжение в четверг, 5 марта, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Известно, что Кузнецова уже работала на этой должности с 2008 по 2016 года. После она возглавляла Кадетский корпус в Чебоксарах, откуда уволилась в декабре 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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