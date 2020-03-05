"Ак Барс" легко разобрался с "Нефтехимиком", хоть и пропустил первым

5 Март 2020 2020-03-05T12:07:19+03:00

Казанцы отправили в ворота соперника пять шайб, пропустив лишь однажды

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"Ак Барс" выиграл и второй домашний матч серии с нижнекамским "Нефтехимиком". Правда, начиналось все для казанцев не лучшим образом. Не прошло и полутора минут, а "Нефтехимик" вышел вперед. Павел Куликов добил шайбу в ворота Билялова.

Холодный душ быстро привел казанцев в чувства. Спустя 4 минуты Артем Лукоянов сравнял счет в матче, а следом Дмитрий Воронков и Мэтт Фрэттин сделали счет 3:1 в пользу "Ак Барса".

Во второй двадцатиминутке Галиев и Азеведу довели счет до крупного. Отыграть хотя бы одну шайбу в оставшееся время игроки "Нефтехимика" так и не смогли. Итог 5:1 в пользу "Ак Барса". В серии до четырех побед казанцы повели 2:0.

- Очень непростая игра. Хорошо, что забили и сделали гандикап в первом периоде – это предопределило исход встречи. "Нефтехимик" настырный, напористый, бежит: тяжеловато нам было выходить из-под давления, Тимур Билялов где-то помогал на последнем рубеже. Едем в Нижнекамск, мы проиграли там 2 последних матча, помним об этом. Там будет непросто, - прокомментировал итог матча наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU