В Казани женщина-водитель на скорости врезалась в столб

5 Март 2020 2020-03-05T13:23:12+03:00

Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована с места ДТП

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4 марта в 8.32 на Фермском шоссе возле ЛЭП №19 32-летняя женщина-водитель на автомобиле Volkswagen Polo слишком сильно разогналась, не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в столб.

Пострадавшую женщину-водителя вызволяли из искореженного автомобиля очевидцы и спасатели. Пострадавшая получила тяжелые травмы головы и ее доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Казани. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Всего за 4 марта в Казани было зарегистрировано 190 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими. В результате ДТП два водителя, три пешехода и два пассажира получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU