В Набережных Челнах пропал мужчина, который страдает потерей памяти

5 Март 2020 2020-03-05T11:11:46+03:00

66-летний Николай Шевелев ушел из дома 4 марта, но до сих пор не вернулся

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В Набережных Челнах начались активные поиски 66-летнего Николая Шевелева. Мужчина ушел из дома 4 марта, но до сих пор не вернулся обратно. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.

Известно, что Николай ростом около 175 сантиметров имеет среднее телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была серая куртка, серое трико, черные войлочные ботинки и черная шапка.

Всех, кто видел Николая Шевелева, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU